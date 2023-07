Monsoon Session 2023 संसद के आगामी मानसून सत्र 2023 (Monsoon Session ) के लिए राज्यसभा की बैठक 20 जुलाई से 11 अगस्त तक होगी। उच्च सदन सचिवालय (Upper House secretariat) ने इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (president droupadi murmu) ने संसद के मानसून सत्र के लिए 20 जुलाई से राज्य सभा की बैठक बुलाई है। निर्धारित विधायी कामकाज को देखते हुए मानसून सत्र 11 अगस्त को संपन्न होगा।

Monsoon Session 2023: मानसून सत्र के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 जुलाई से बुलाई राज्यसभा की बैठक

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। Monsoon Session 2023: संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए राज्यसभा की बैठक 20 जुलाई से 11 अगस्त तक होगी। उच्च सदन सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के मानसून सत्र के लिए 20 जुलाई से राज्य सभा की बैठक बुलाई है। निर्धारित विधायी कामकाज को देखते हुए मानसून सत्र 11 अगस्त को संपन्न होगा। संसदीय कार्य मंत्री भी किया ट्वीट इससे पहले शनिवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा की थी कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। जोशी ने कल ट्वीट कर कहा कि 'मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।' 17 बैठकें होंगी, 23 दिनों तक चलेगा सत्र 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। उम्मीद है कि सरकार के पास सत्र के लिए महत्वपूर्ण विधायी एजेंडा होगा। विपक्षी दल भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस रही हैं। इन दो मुद्दों को उठाया जाएगा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बीच इस बार संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। आगामी सत्र में एक तरफ जहां सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश कर सकती है। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्‍ली में लाए गए केंद्र के अध्‍यादेश के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है।

Edited By: Nidhi Avinash