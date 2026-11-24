डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जानबूझकर किया गया था, ताकि उनकी हत्या की जा सके।

अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के बारे में अपने बच्चों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उन आशंकाओं को याद किया जो उन्होंने राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर जताई थीं, और उन घटनाओं का जिक्र किया जिन्होंने उनकी चिंताओं को और गहरा कर दिया था।

सोशल साइट X पर पोस्ट करते हुए सोनिया गांधी ने एक वीडियो में बतया कि उन्होंने अपनी यादों के आधार पर यह किताब लिखी है, जबकि राहुल और प्रियंका ने भी अपनी यादें इसमें जोड़ीं, जिससे इन कहानियों में 'एक नई जान' आ गई।

उन्होंने अपने बच्चों को अपनी खुशी और ताकत का सबसे बड़ा स्त्रोत बताया, और साथ ही मजाक में यह भी कहा कि कि ये दोनों ही लोग उनके धैर्य की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं। बिहार दौरे और खुली जीप में पथराव का किया जिक्र बातचीत के दौरान सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी के दौरों का याद किया, जब वे एक खुली जीप में यात्रा करते थे और उन्हें पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने कहा,'यह बहुत ही भयानक दौरा था।' उन्होंने सुरक्षा इंतजामों को लेकर अपनी चिंताओं को याद किया, खासकर उन राज्यों के दौरों के दौरान जहां विपक्षी दलों की सरकारें थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने उनकी सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। सोनिया ने कहा कि बिहार का दौरा उनकी चिंताओं को बढ़ाने वाली आखिरी घटना थी, हालांकि उन्होंने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। इसके बाद उन्होंने राजीव गांधी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर एक गंभीर आरोप लगाया।

बातचीत के दौरान सोनिया गांधी ने आरोप लगाया, 'पापा की सुरक्षा इसलिए हटाई गई ताकि उनकी हत्या हो सके। पापा की सुरक्षा का हटाया जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह जानबूझकर किया गया था ताकि उनकी हत्या हो सके।' जब राहुल ने मां से कहा था- 'बहुत जल्द पापा के अंतिम संस्कार में आऊंगा' सोनिया ने उस वाकये को भी याद किया जब युवा राहुल अपने पिता के साथ ऐसे ही एक दौरे पर गए थे और वहां पत्थरबाजी देखी थी। सोनिया ने याद किया कि कैसे राहुल घर लौटे और अपने पिता की सुरक्षा को लेकर डर जताया। उन्होंने बताया,'जब वह घर आया, तो उसने मुझसे कहा, 'मम्मा अगर हमने पापा की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द उनके अंतिम संस्कार के लिए वापस आऊंगा'।'

राहुल बोले- 500 पन्नों के बाद भी मां ने कुछ बातें छोड़ दीं सोशल साइट X पर वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने भी लिखा कि उनके पिता की सुरक्षा हटाने के पीछे एक खास मकसद था। किताब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा की 500 से ज्यादा पन्नों की किताब होने के बाद भी उनकी मां ने कुछ बातें छोड़ दी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके पिता की सुरक्षा हटाने के पीछे एक खास मकसद था।

उन्होंने लिखा, ' 2004 के फैसले से हममें से कुछ लोगों को राहत मिली, तो कुछ को खुशी हुई। पापा की सुरक्षा हटाने के पीछे एक मकसद था। और 500 से ज्यादा पन्नों के बाद भी, मां ने अपनी किताब में कुछ बातें छोड़ दी हैं।'