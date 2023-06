Odisha Train Accident: हादसे के बाद तेजी से चल रहा मरम्मत कार्य, 39 घंटे बाद डाउन मेन लाइन को किया गया बहाल

बालासोर, ऑनलाइन एजेंसी। ओडिशा में हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद तेज गति से मरम्मत कार्य किया गया। वहीं, हादसे के 39 घंटे बाद डाउन मेन लाइन को आज दोपहर 12:05 बजे से बहाल कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी।

#BalasoreTrainAccident | "Down main line has been restored at 12:05 hrs today," tweets Railways Minister Ashwini Vaishnaw

(file pic) pic.twitter.com/ywvjNwFERS