Odisha Train Accident: रेल मंत्री ने बताई ओडिशा हादसे की असल वजह, कहा- जिम्मेदार लोगों की हो चुकी पहचान

नई दिल्ली, एएनआई। ओडिशा के बालेश्वर में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक के मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। वहीं, दूसरी ओर रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस बात की जांच कर रही थी कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है।

घटना के 39 घंटे बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि घटना की असली वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव रही है। साथ ही, उन्होंने बताया कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार थे, उनकी पहचान भी की जा चुकी है।

