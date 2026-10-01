'Love U, ये चॉकलेट खाओ', बाइक सवार को बीच रास्ते में रोककर राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा? वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि जब राहुल गांधी कार से जा रहे होते हैं तो दो बिना हेलमेट के बाइक सवार उनका वीडियो बनाने लगे।

इस दौरान राहुल ने उन्हें पास बुलाकर चॉकलेट दी और साथ ही सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए कहा- 'हेलमेट पहनो भाई... लव यू!' यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं।

दरअसल, राहुल गांधी कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी दो बाइक सवार उनके बगल से निकलते हैं और वो राहुल गांधी को पहचान लेते हैं। इसके बाद वीडियो बनाने लगते हैं। इस दौरान राहुल गांधी उन्हें पास बुलाने का इशारा करते हैं, फिर जैसे ही बाइक सवार आते हैं, वह उन दोनों को चॉकलेट देते हैं। इसी दौरान राहुल गांधी देखते हैं कि दोनों हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, जिसके वह बाइक सवार को टोकटे हैं कि हेलमेट पहनो भाई।