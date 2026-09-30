डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात में भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी में राष्‍ट्रीय पदाधिकारी के अलावा राजपा, शक्तिदल व प्रजाशक्ति पार्टी के रूप में राजनीतिक प्रयोग कर चुके पूर्व मुख्‍यमंत्री शंकरसिंह वाघेला का राजनीतिक भविष्‍य कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ में है।

वाघेला वर्ष 2017 में एक दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग हो गये थे। प्रदेश कांग्रेस व पार्टी प्रभारी की स‍हमति के बाद वाघेला के पुन: कांग्रेस में प्रवेश का फैसला राहुल पर छोड़ दिया है। गुजरात में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं तथा पूर्व मुख्‍यमंत्री शंकरसिंह वाघेला एक बार पुन: कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। वर्ष 1996 में भाजपा से बगावत कर वाघेला कांग्रेस की मदद से मुख्‍यमंत्री बने थे। वर्ष 2002 में उन्‍होंने विधिवत कांग्रेस में शामिल होकर प्रदेश की कमान संभाली थी।

करीब डेढ दशक बाद अपने कुछ विधायकों को लेकर कांग्रेस छोड दी थी। प्रदेश कांग्रेस व वाघेला के अलावा कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी उनकी कांग्रेस में वापसी पर सहमत हैं लेकिन अंतिम फैसला नेता विपक्ष राहुल गांधी पर छोड़ दिया है।