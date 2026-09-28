'728 में से सिर्फ एक वोटर बचा', SIR प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार पर SIR को लेकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के बेला एस्टेट का उदाहरण दिया, जहां उनके दावे के मुताबिक वोटर लिस्ट से 728 में से 727 नाम हटा दिए गए थे।

728 में से सिर्फ एक वोटर बचा राहुल ने एक्स पर SDM के साथ SIR प्रक्रिया को लेकर हुई अपनी बातचीत का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद, वोटर लिस्ट में सिर्फ एक नाम बचा है - बाकी 727 नाम हटा दिए गए हैं।'

उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले लोग दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट भी दिया था। राहुल ने कहा, '2023 में उनके घर तोड़ दिए गए थे, लेकिन वे कहीं नहीं गए, वे अभी भी यहीं हैं।'

राहुल ने SDM से की फोन पर बात राहुल ने कहा कि वे झुग्गियों में रहने वाले लोगों से मिले और SIR प्रक्रिया के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बारे में सीधे उनसे सुना। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उन्होंने SDM से भी बात की।