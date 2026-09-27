'राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा', चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर विपक्ष पर भड़के CM नायब सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव आयोग पर लगे आरोप गलत बताए।
विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुद्दाविहीन होने का आरोप लगाया।
कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष 2029 में साफ हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रविवार को प्रेसवार्ता करते हुए चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को गलत बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला।
सीएम नायब सिंह ने कहा कि विपक्ष को देश की जनता जवाब देगी। जानता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सही भूमिका नहीं निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से वेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जानता सब समझ रही है।
देश को भ्रमित कर रहा विपक्ष
सीएम नायब सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के ताजा सर्वसम्मत बयान के बाद सबकुछ साफ हो गया। देश को विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है।
पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ा
उन्होंने कहा कि केवल आलोचना करना ही विपक्ष का काम रह गया है क्या? 2029 में कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष साफ हो जाएगा। सीएम नायब सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी सरकार की वजह से देश का मान बढ़ा है। यही विपक्ष को नहीं पच रहा है।
सीएम ने कहा कि कांग्रेस को पंडित जी को बुलाकर बुद्धि-शुद्धि के लिए हवन करना चाहिए। थूको चाटो और भागो, यही विपक्ष की भूमिका रह गई है।
उन्होंने कहा, कांग्रेस ने गरीब को और गरीब कर दिया। पंजाब से भी कांग्रेस गायब होगी। पीएम मोदी को गाली देना ही विपक्ष का लक्ष्य है। चुनाव आयोग के सर्वसम्मत बयान के बाद देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।
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