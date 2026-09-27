'राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा', चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर विपक्ष पर भड़के CM नायब सैनी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रविवार को प्रेसवार्ता करते हुए चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को गलत बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

सीएम नायब सिंह ने कहा कि विपक्ष को देश की जनता जवाब देगी। जानता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सही भूमिका नहीं निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से वेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जानता सब समझ रही है।

देश को भ्रमित कर रहा विपक्ष

सीएम नायब सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के ताजा सर्वसम्मत बयान के बाद सबकुछ साफ हो गया। देश को विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है।

पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ा

उन्होंने कहा कि केवल आलोचना करना ही विपक्ष का काम रह गया है क्या? 2029 में कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष साफ हो जाएगा। सीएम नायब सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी सरकार की वजह से देश का मान बढ़ा है। यही विपक्ष को नहीं पच रहा है।