ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल... राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन पहुंचे विपक्षी सांसद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों का एक ग्रुप संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करते हुए गया। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर यह मांग करेंगे कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दें।

उनकी तीन मांगों में यह भी शामिल है कि वोटर लिस्ट के विवादित 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को रोका जाए और ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 13 करोड़ वोटरों के नाम वापस जोड़े जाएं। हालांकि, 10 नेताओं का एक ग्रुप मीटिंग के लिए अंदर गया है और बाकी नेता विजय चौक पर धरना दे रहे हैं। विपक्षी सांसद 'ज्ञानेश, बस बहुत हुआ!' लिखे पोस्टर पकड़े हुए हैं और 'वोट चोरी' के आरोप लगाते हुए नारे लगा रहे हैं।

संसद के सेंट्रल हॉल में इंडिया ब्लॉक के लगभग 150 सांसदों की बैठक के बाद यह मार्च निकाला। जहां 16 अलग-अलग पार्टियों के 16 नेताओं ने राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (EC) के कामकाज पर चिंता जताई गई।