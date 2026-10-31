'गोद में बैठना और हाथ थामे रखना', इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल-प्रियंका ने शेयर किया भावुक पोस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत नेता इंदिरा गांधी की 42वीं पुण्यतिथि के मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर करके उन्हें याद किया। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ बिताए बचपन के पलों याद करते हुए तस्वीरें भी शेयर कीं।

एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने अपनी दादी की गोद में बैठने, उनके हाथ थामने और उनके पीछे-पीछे संस्कृत के श्लोक दोहराने की याद साझा की। उन्होंने इस याद को अपनी दादी की ओर से मिला एक खूबसूरत तोहफा बताया।

राहुल गांधी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, “आपकी गोद में बैठना। आपके दोनों हाथ थामे रखना। आपकी आवाज में इन शब्दों को सुनना और आपके पीछे-पीछे इन्हें दोहराना... 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, ॐ शांति, शांति, शांति'। दादी, आपने मुझे कितना खूबसूरत तोहफा दिया है! क्या शानदार तोहफा है! मैंने कभी सोचा भी नहीं था।” शनिवार को नई दिल्ली के शक्ति स्थल पर राहुल गांधी ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी दादी के साथ बचपन की एक तस्वीर भी साझा की और इंदिरा गांधी को असाधारण शक्ति और चरित्र वाली महिला के रूप में याद किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “वह कितनी सुंदर महिला थीं! आसमान की तरह आजाद, समंदर की तरह गहरी, धरती की तरह मजबूत और आग से भी ज्यादा तेज।”

मल्लिकार्जुन खरगे ने भी किया याद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी अपने सोशल मीडिया पर दिवंगत प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हिंदी में लिखे अपने संदेश में उनके साहस, दृढ़ संकल्प और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया।