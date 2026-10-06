पंजाब सरकार ने CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, तुरंत सुनवाई की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

मंगलवार को पंजाब सरकार की ओर से याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई जिस पर कोर्ट ने मामले को बुधवार या गुरुवार को सूचीबद्ध किये जाने का भरोसा दिया।

इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने निखिल सराफ की जनहित याचिका पर पांच अक्टूबर को फैसला दिया है जिसमें जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआइ को करने और दो महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के सीबीआई जांच आदेश को चुनौती दी निखिल सराफ ने याचिका में पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों पर तबादले के बदले नगदी लेने, अनुकूल नीतियां बनवाने, निविदाओं में कथित लेनदेन तथा अन्य गंभीर आरोप लगाए थे।