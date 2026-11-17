डिजिटल डेस्क, मदुरई। तमिलनाडु के मदुरई में हाल ही में खुले तनिष्क शोरूम में हुई करोड़ों रुपये की चोरी मामले के मुख्य संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान एस. निशांत के रूप में हुई है। वह करीब पांच दिनों से फरार था।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि बस चालक की सतर्कता से निशांत को धर्मपुरी जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, निशांत रविवार रात बेंगलुरु से सलेम जा रही एक प्राइवेट लग्जरी बस में सवार था। चेहरे पर नकाब लगाए उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बस चालक को शक हुआ।

खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश चालक ने समाचारों में जारी निशांत की तस्वीरों से उसका चेहरा मिलाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बस की लाइव जीपीएस लोकेशन भी साझा की गई। धर्मपुरी जिले में सेसामपट्टी बाइपास के पास पुलिस ने बस रोकी। खुद को घिरा देखकर निशांत पीछे की खिड़की से कूदकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। उसके पास से चोरी किए गए आभूषणों का एक हिस्सा भी बरामद हुआ।