डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने शरद पवार की पार्टी के परिसमीन विधेयक को समर्थन करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा फैसला इंडी गठबंधन की बैठक में लिया जाना चाहिए था।

NCP (SP) नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस फैसले पर हैरानी जताई । उन्होंने कहा कि शरद पवार का राजनीतिक सफर हमेशा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा रहा है।

NCP (SP) का फैसला समय के साथ होगा साफ विपक्ष की एकता और सामूहिक निर्णय लेने के महत्व पर जोर देते हुए सावंत ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, 'NCP (SP) का यह फैसला दबाव में लिया गया है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है, यह समय के साथ साफ हो जाएगा।'

सावंत ने यह भी कहा कि इस विधेयक के पीछे सरकार की मंशा नेक नहीं है, बल्कि इसका मकसद सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। उन्होंने नई जनगणना (सेंसस) के बिना इस तरह की कवायद करने के औचित्य पर भी सवाल उठाए।

सावंत ने दावा किया, 'इसे 'जेरीमेंडरिंग' कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर भी यही प्रयोग दोहराना चाहती है।' जेरीमेंडरिंग का मतलब है किसी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं में फेरबदल करना।

जितेंद्र आव्हाड ने समर्थन का किया एलान यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब NCP (SP) नेता जितेंद्र आव्हाड ने उनकी पार्टी के परिसीमन विधायक का समर्थन करने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर, जहां शरद पवार भर्ती हैं, आव्हाड ने कहा, 'यह चर्चा हमारी पार्टी के आधिकारिक रुख के बारे में नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि परिसीमन (डिलिमिटेशन) की प्रक्रिया एक संवैधानिक आवश्यकता है। परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन करने का निर्णय लिया गया है, और हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे। हम परिसीमन का समर्थन करेंगे।'

बिल का विरोध करना जल्दबाजी-सुप्रिया सूले यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब गुरुवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने केंद्र के प्रस्ताव पर नरम रुख अपनाते हुए कहा कि कानून की पूरी जानकारी सामने आने से पहले ही उसका विरोध करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, 'बिल को आने दीजिए। हो सकता है कि परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) में कुछ अच्छा भी हो।'

सुले ने कहा, 'कोई विधेयक देश के हित में है या नहीं, इस पर विचार किए बिना सिर्फ इसलिए विरोध करना कि आप विपक्ष में हैं, या आंख मूंदकर समर्थन करना क्योंकि आप सत्ता में हैं यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गलत है। हर बात का विरोध करना जरूरी नहीं है। हम सुधार के सुझाव भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या बदलाव किए जाने चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छा हो।'

इससे पहले दिन में, सुले ने बताया कि वह शनिवार को होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। इस बैठक में संसद के विशेष सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होनी थी। सुले ने बताया कि उनके पिता शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगी।

NCP (SP) ने व्हिप जारी कर सांसदों को दिया निर्देश एनसीपी (एसपी) ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए एक 'व्हिप' भी जारी किया है, जिसमें उन्हें 30 नवंबर से सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। एनसीपी (एसपी) के पास आठ लोकसभा सांसद हैं। पार्टी ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए जरूरी संख्या बल पर चर्चा चल रही है।