PM Modi: पीएम मोदी का अमेरिका दौरा आज से, जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात; डिफेंस डील को मिल सकती है मंजूरी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जून को भारत से अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की अपनी आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे।

दरअसल, पीएम मोदी अपने अमेरिका दौरे के दौरान 21 जून को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का 22 जून को वाशिंगटन में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत होगा।

Washington DC | Visuals from Ronald Reagan Center (Pic 1) where PM Narendra Modi will be addressing the Indian diaspora during his official state vist to US from June 21-24; John Kennedy Centre (Pic 2) where PM Modi will meet the CEOs of American companies; US Capitol Hill (3)… pic.twitter.com/gaBwjEFDgj