सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी ने दीं दीपावली की शुभकामनाएं, एक्स यूजर बोला- मुझे भी बधाई दो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा को दिवाली और गुजराती नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक वीडियो के जवाब में यह संदेश दिया, जिसमें कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बहुत आत्मीयता से बात की थी।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "सैम भाई और अंजना बेन आपको दिवाली और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए सुखद और स्वस्थ रहे, यही कामना है। जय जगन्नाथ!" प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट साझा की, जिसमें पित्रोदा ने उनके व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र किया था। इस वीडियो में कांग्रेस नेता ने मोदी को अपना गुजराती दोस्त बताया।

सैम पित्रोदा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, "वे मेरे गुजराती दोस्त हैं। एक इंसान के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरी पत्नी और मैं उनसे मिल चुके हैं। व्यक्तिगत स्तर पर उनका व्यवहार बहुत ही आत्मीय, दयालु, स्नेही और परवाह करने वाला रहा है। बेशक, वे एक अच्छे वक्ता हैं और मेहनती भी हैं और हमारी आपस में खूब बनती है। हमारे बीच कोई निजी मतभेद नहीं हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "एक गुजराती नेता, दोस्त या शुभचिंतक के तौर पर मिस्टर मोदी के खिलाफ मेरे मन में कुछ भी नहीं है। उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत आत्मीय रहा है और मैं इसकी कद्र करता हूं। साथ ही, मैं गुजरात में उनके घर भी कई बार जा चुका हूं।"

'हमें भी शुभकामनाएं दीजिए मोदी जी' पीएम मोदी द्वारा पित्रोदा को दी गई शुभकामनाओं की वजह से सोशल मीडिया पर एक हल्की-फुल्की बातचीत भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स यूजर मिहिर झा ने हिंदी में लिखा, "अगर आप सैम पित्रोदा को दिवाली की शुभकामनाएं दे सकते हैं तो हमें भी शुभकामनाएं दे दीजिए, मोदी जी।"

इस पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं, मिहिर भाई। आने वाला त्योहारों का मौसम और पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे।" साथ में एक मुस्कुराता हुआ इमोजी भी लगाया। लोकसभा चुनाव के दौरान की थी आलोचना यह सौहार्दपूर्ण बातचीत अतीत से बिल्कुल अलग थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पित्रोदा की कड़ी आलोचना की थी, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान। मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने पित्रोदा के उस बयान पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों के भारतीयों के शारीरिक रूप-रंग की तुलना अफ्रीकी, चीनी, अरब और यूरोपीय लोगों से की थी।

तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पित्रोदा को राहुल गांधी के अमेरिका वाले चाचा कहा और कहा कि वह भारतीयों के रंग-रूप को लेकर किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्हें फिर से इस पद पर बहाल कर दिया गया। अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स (विरासत कर) पर उनकी टिप्पणियों ने चुनाव प्रचार के दौरान विवाद खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इन टिप्पणियों का इस्तेमाल कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस की योजना संपत्ति के पुनर्वितरण (वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन) की है।