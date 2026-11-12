'मिठाई खिलाओ, आप अब गुजरात के CM हैं'; पीएम मोदी ने सुनाया किस्सा जब पत्रकारों ने दी थी खुशखबरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के दीपावली मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों से जुड़ा एक पुराना किस्सा साझा किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक किस्सा याद किया कि कैसे पत्रकारों ने उन्हें बताया कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनसे मिठाइयां बांटने के लिए कहा।
पत्रकारों के लिए आयोजित बीजेपी के दीवाली मिलन कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब पत्रकार उनके कमरे में आए और उनसे कहा, "अब आप गुजरात के सीएम बन गए हैं, मिठाई खिलाइए।" तब तक पार्टी के केवल कुछ वरिष्ठ नेताओं को ही इस बारे में पता था।
मीडिया से जुड़ाव को किया याद
मीडिया के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रेस रिलीज के दौर से लेकर आज के इंस्टाग्राम रील्स के युग तक मीडिया को बदलते देखा है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को भी याद किया, जब वह ऐसे ही कार्यक्रमों में कुर्सियां लगाने का काम किया करते थे।
'नॉन-ब्रेकिंग न्यूज इवेंट'
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है और साथ ही जोड़ा कि पत्रकारिता में कुछ भी असंभव नहीं है। पीएम मोदी ने त्योहारों के इस व्यस्त समय में भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पत्रकारों का धन्यवाद किया और मजाक में इसे एक नॉन-ब्रेकिंग न्यूज इवेंट (ऐसी घटना जिसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है) बताया।
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