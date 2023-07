PM Modi in Telangana: 'तेलंगाना परिवारवाद के जाल में फंसा', वारंगल में पीएम मोदी का KCR पर हमला

हैदराबाद, एजेंसी। PM Modi Telangana Visit प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को कई बड़ी सौगात दी। वारंगल पहुंचे पीएम मोदी ने विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। भाजपा नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बदलावों के बाद पीएम मोदी का यह पहला तेलंगाना दौरा है।

प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना में 6100 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में काजीपेट में रेलवे वैगन विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखना भी शामिल है, जिसे 500 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा।

इस उच्च तकनीक विनिर्माण सुविधा से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पीएम मोदी ने वारंगल में कहा कि यहां की राज्य सरकार ने तेलंगाना के लोगों को केवल लूटने का काम किया है। पीएम ने कहा कि सीएम केसीआर ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, केवल राज्य को डुबोने का काम किया। पीएम ने कहा कि इनके भ्रष्टाचार के तार तो दिल्ली तक जुड़े हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना की जनता परिवारवाद के जाल में फंस गई है, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है।

