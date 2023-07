बुर्ज खलीफा पर तस्वीर, हाथ में तिरंगा लिए स्वागत करते बच्चे और तीन अहम समझौते... ऐसा रहा PM मोदी का UAE दौरा

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। PM Modi UAE Visit Highlights: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा के बाद शनिवार (15 जुलाई ) को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर तिरंगा और पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई। इस दौरान एक संदेश दिखाया गया, जिसमें लिखा था- आपका स्वागत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और कई समझौते किए। उन्होंने अपने इस पूरे दौरे का एक वीडियो भी शेयर किया है।

पीएम मोदी ने जो वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, उसमें उनके यूएई पहुंचने, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Mohammed bin Zayed Al Nahyan) के साथ मुलाकात करने, फ्रेंडशिप बैंड पहनने से लेकर भारत और यूएई के बीच हुए समझौतों की झलक दिखाई दी गई है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री का स्वागत करते तिरंगा लिए बच्चों को भी दिखाया गया है, जिनका उत्साह देखते ही बनता है। वीडियो के कैप्शन में पीएम ने लिखा है- भारत और यूएई वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे!

India and UAE will keep working closely to further global good! Here are highlights from yesterday… pic.twitter.com/tx2eRD5Zs2