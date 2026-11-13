पीएम मोदी ने किया बेंगलुरु मेट्रो पिंक लाइन का उद्घाटन, खुद भी की सवारी; देखें रूट और स्टेशनों की लिस्ट

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार, 13 नवंबर को बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने सीएम डीके शिवकुमार का हाथ पकड़कर मेट्रो के हरी झंडी दिखाई।

बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन कलेना अग्रहारा से तावरेकेरे तक जाएगी। इस रूट को करीब 3,470 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। बेंगलुरु मेट्रो में पिंक लाइन के शुरू होने से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे लोगों को इस रूट पर रोजाना आने-जाने में आसानी भी होगी और यात्रा के समय के भी कम होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने किया बेंगलुरु मेट्रो में सफर प्रधानमंत्री मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस उद्घाटन समारोह के मौके पर साथ-साथ नजर आए। पीएम मोदी और कर्नाटक के सीएम ने पहले टिकट काउंटर से मेट्रो का टिकट लिया और साथ में ही मेट्रो में सफर किया।

मेट्रो में सफर के दौरान प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री साथ में बात करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सभी सेवाओं को खुद इस्तेमाल करके देखा। 6 स्टेशनों को जोड़ेगी पिंक लाइन मेट्रो का यह एलिवेटेड (ऊपर बना) सेक्शन छह स्टेशनों को जोड़ेगा। इस मेट्रो रूट के शुरू होने के साथ ही, बेंगलुरु का चालू मेट्रो नेटवर्क पहली बार 100 किलोमीटर से अधिक का हो गया है।