'भारत-मिस्र व्यापार में असीम संभावनाएं', पीयूष गोयल ने जताई बड़े निवेश की उम्मीद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और मिस्र के बेहतर होते रिश्ते के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दोनों देश के बीच और बेहतर बिजनेस मौकों को देखते हैं। उनका मानना है कि दोनों देशों को एक बहुत बड़ी व्यापारिक साझेदारी की ओर देखना चाहिए।



वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और मिस्र व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का दोनों तरफ से ज्यादा आदान-प्रदान हो। उन्होंने दोनों देशों के बीच नए व्यावसायिक अवसरों को तलाशने का आह्वान किया। बड़े लक्ष्य पर काम करने की जरूरत वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 6.5 अरब डॉलर का है। मंत्री गोयल ने कहा कि ये आंकड़े दोनों अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक क्षमता को नहीं दर्शाते। केंद्रीय मंत्री शनिवार की देर शाम मिस्र में 'इंडियन कम्युनिटी एसोसिएशन इन इजिप्ट' (ICAE) की ओर से आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए, मुझे लगता है कि यह तो बस शुरुआत है यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, संभावनाएं असीमित हैं।

आयात और निर्यात दोनों पर जोर उन्होंने कहा भारत केवल मिस्र के बाजार में अपने उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह मिस्र के उत्पादों और निवेश को भी आकर्षित करना चाहता है। गोयल ने कहा कि दोनों देशों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां वे एक-दूसरे की खूबियों का फायदा ले सकें। इससे दोनों तरफ से व्यापार बढ़ेगा। इससे दोनों देशों के लिए विन-विन (फायदेमंद) स्थिति होगी।

पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी होती है निर्यात 2025-26 के व्यापार आंकड़ों के अनुसार, मिस्र को भारत का निर्यात 3.87 अरब डॉलर रहा, जबकि वहां से आयात 2.60 अरब डॉलर का हुआ। भारत से मिस्र को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में मांस और पोल्ट्री उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑर्गेनिक रसायन, कपास और मशीनरी शामिल हैं।

11.5 मिलियन डॉलर का विदेशी निवेश मिला वहीं, मिस्र से भारत मुख्य रूप से कच्चा पेट्रोलियम, उर्वरक, कपास और खनिज उत्पादों का आयात करता है। हालांकि, निवेश का प्रवाह अभी भी सीमित है। अप्रैल 2000 से जून 2026 के बीच, भारत को मिस्र से केवल 11.5 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ।

दो दिवसीय है दौरा गोयल 132 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ दो दिवसीय मिस्र दौरे पर हैं। उनके कार्यक्रम में मिस्र के नेताओं और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठकें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना है।