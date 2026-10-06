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राहुल गांधी और प्रियंका से गृह मंत्रालय ने नहीं किया संपर्क, PIB ने दावा बताया फर्जी

By Digital Desk Edited By: Anshika Agarwal
Published: Tue, 06 Oct 2026 11:34 PM (IST)

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने उन इंटरनेट मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा था कि गृह मंत्रालय के ...और पढ़ें

पीआईबी ने गृह मंत्रालय के संपर्क दावे को फर्जी करार दिया।

पीआईबी ने गृह मंत्रालय के संपर्क दावे को फर्जी करार दिया।

HighLights

  1. पीआईबी ने गृह मंत्रालय के संपर्क दावे को फर्जी करार दिया।

  2. राहुल गांधी और प्रियंका से MHA अधिकारियों ने संपर्क नहीं किया।

  3. पीआईबी ने गुमराह करने वाली जानकारी पर भरोसा न करने की सलाह दी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआइबी) ने मंगलवार को एक फैक्ट चेक जारी किया और उन इंटरनेट मीडिया पोस्ट को गुमराह करने वाला बताया जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी से संपर्क किया था ताकि निर्वाचन सदन के बाहर चल रहे गतिरोध को खत्म किया जा सके।

पीआइबी ने कहा कि गुमराह करने वाले दावों या बिना पुष्टि वाली जानकारी पर भरोसा न करें। केवल सत्यापित स्रोतों पर ही भरोसा करें। पीआइबी द्वारा जारी फैक्ट चेक के साथ एक "पत्रकार" और एक समाचार चैनल की वेबसाइट के इंटरनेट मीडिया पोस्ट की स्क्रीनशाट भी शामिल थी।


सोर्स- न्यूज एजेंसी IANS से मिले इनपुट के अनुसार

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