डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मसूद मलिक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सिविलाइजेशन डायलॉग के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज डी अफेयर्स (कार्यवाहक प्रमुख) साद वारैच ने उनका स्वागत किया। मलिक पिछले 3 वर्षों में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी मंत्री हैं।

पाकिस्तान उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में उनके आगमन की जानकारी देते हुए लिखा, "जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय के संघीय मंत्री मसूद मलिक आज नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर कार्यवाहक प्रमुख ने उनका स्वागत किया।" सांस्कृतिक विरासत पर करेंगे बात अपनी यात्रा के दौरान मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के सत्रों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, मलिक इस मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभ्यताओं के बीच बातचीत के महत्व तथा कूटनीति के इस क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका पर अपना नजरिया साझा करेंगे।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्री अपने संबोधन में एससीओ में पाकिस्तान की रचनात्मक भूमिका के साथ-साथ देश की विविध सभ्यतागत और सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी बात करेंगे। बयान में कहा गया है, "इस मंच में पाकिस्तान की भागीदारी शंघाई स्पिरिट के अनुरूप बातचीत, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने में एक सक्रिय देश के रूप में उसके योगदान को दर्शाती है।" मंत्रालय ने आगे बताया कि पाकिस्तान फिलहाल 2026-27 के कार्यकाल के लिए एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट (राष्ट्राध्यक्षों की परिषद) की अध्यक्षता कर रहा है।

भारत ने किया आमंत्रित इसके तहत, अगले शिखर सम्मेलन से पहले इस्लामाबाद में मंत्री-स्तरीय बैठकें, विशेषज्ञ समूहों की चर्चाएं और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पाकिस्तान की भागीदारी ऐसे समय में हुई है जब भारत ने एससीओ के सभी 10 सदस्य देशों, साथ ही पर्यवेक्षक देशों और संवाद साझेदारों को इस शुरुआती फोरम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि एससीओ के सदस्य देशों सहित कई देशों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली इस संवाद की मेजबानी करने के लिए उत्सुक है। भारत की ओर से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य यूरेशियाई क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आपसी समझ और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।