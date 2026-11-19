डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत के. करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा में शामिल होने का उनका फैसला गलती थी और अब वह इसे सुधार रही हैं।

पद्मजा ने कहा, मैं भाजपा की विचारधारा को ठीक से समझे बिना पार्टी में चली गई थी। यह मेरी गलती थी और अब मैं इसे सुधार रही हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी छोड़ने का फैसला किसी पद या जिम्मेदारी नहीं मिलने के कारण नहीं लिया है।

2024 में भाजपा में शामिल हुई थीं पद्मजा पद्मजा ने 1996 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी और 2001 में केरल पर्यटन विकास निगम की अध्यक्ष बनने के बाद सक्रिय राजनीति में आईं। उनके पिता चार बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बेटी को चुनावी राजनीति में स्थापित करने की उनकी कोशिशें सफल नहीं हुईं।