'BJP में शामिल होना मेरी गलती थी', करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने छोड़ी भाजपा
पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने भाजपा छोड़ दी है, स्वीकार किया कि पार्टी में शामिल होना उनकी गलती थी।
HighLights
पद्मजा वेणुगोपाल ने भाजपा छोड़ने का फैसला किया।
भाजपा में शामिल होना अपनी बड़ी गलती स्वीकार की।
भाई के. मुरलीधरन से फिर जुड़ने पर खुशी जताई।
डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत के. करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा में शामिल होने का उनका फैसला गलती थी और अब वह इसे सुधार रही हैं।
पद्मजा ने कहा, मैं भाजपा की विचारधारा को ठीक से समझे बिना पार्टी में चली गई थी। यह मेरी गलती थी और अब मैं इसे सुधार रही हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी छोड़ने का फैसला किसी पद या जिम्मेदारी नहीं मिलने के कारण नहीं लिया है।
2024 में भाजपा में शामिल हुई थीं पद्मजा
पद्मजा ने 1996 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी और 2001 में केरल पर्यटन विकास निगम की अध्यक्ष बनने के बाद सक्रिय राजनीति में आईं। उनके पिता चार बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बेटी को चुनावी राजनीति में स्थापित करने की उनकी कोशिशें सफल नहीं हुईं।
पद्मजा 2004 के लोकसभा चुनाव में मुकुंदपुरम से हार गई थीं। इसके बाद 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में भी उन्हें त्रिशूर से हार का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के बाद उन्होंने मार्च 2024 में पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी वह भाजपा के टिकट पर त्रिशूर से हार गईं।
पद्मजा ने बताया कि भाजपा छोड़ने के फैसले की जानकारी उन्होंने सबसे पहले अपने भाई और केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन को दी। उन्होंने कहा कि भाई के साथ फिर से जुड़ना उनकी सबसे बड़ी खुशी है। हालांकि, कांग्रेस में वापसी पर उन्होंने अभी औपचारिक निर्णय नहीं लिया है।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
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