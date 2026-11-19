डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरलम में वर्ष 2008 में हुए हत्या के एक मामले में वांछित आरोपित रघेश उन्नीकोचन को सीबीआइ ने इंटरपोल के सहयोग से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है।

सीबीआइ प्रवक्ता के अनुसार, केरलम पुलिस के अनुरोध पर सीबीआइ के इंटरपोल प्रभाग ने आरोपित के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था। इसके बाद उसकी लोकेशन का पता लगाकर यूएई अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी गई।

UAE से भारत लाया गया आरोपी केरलम पुलिस की एक टीम आरोपित को लेने यूएई पहुंची, जहां उसे भारतीय पुलिस टीम को सौंप दिया गया। इसके बाद बुधवार को उसे तिरुअनंतपुरम लाया गया। सीबीआइ के अनुसार, आरोपित जांच के दौरान कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो गया था। उसके खिलाफ संबंधित अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अनिश्चित अवधि का वारंट भी जारी किया था।