डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आधिकारिक रिकॉर्ड में बच्चों की पहचान 'गोद लिए गए बेटे' या 'गोद ली गई बेटी' के रूप में करना बंद किया जाए।

हाई कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों को जैविक (biological) बच्चों से अलग मानने का कोई कारण नहीं है। जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'बेटी तो बेटी होती है, चाहे वह जन्म से हो या गोद ली गई हो।'