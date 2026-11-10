केंद्र के नशा मुक्त भारत के साथ मिलकर काम करेगा केरलम का ऑपरेशन तूफान, अमित शाह ने दिया था सुझाव

डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार का नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान, ऑपरेशन तूफान, केंद्र सरकार की इसी तरह की पहल नशा मुक्त भारत के साथ मिलकर काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा करने का सुझाव दिया था।

चेन्निथला ने कहा कि केंद्र की इस पहल से असहमत होने की कोई वजह नहीं है और राज्य सरकार इसमें शामिल होगी। उन्होंने बताया कि शाह ने राज्य के नशा-विरोधी अभियान की सफलताओं की तारीफ की और दोनों को एक साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया।