केंद्र के नशा मुक्त भारत के साथ मिलकर काम करेगा केरलम का ऑपरेशन तूफान, अमित शाह ने दिया था सुझाव
केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने घोषणा की कि राज्य का 'ऑपरेशन तूफान' अभियान केंद्र के 'नशा मुक्त भारत' पहल के साथ मिलकर काम करेगा।
HighLights
केरल का 'ऑपरेशन तूफान' केंद्र के 'नशा मुक्त भारत' से जुड़ेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संयुक्त अभियान का सुझाव दिया था।
नशा करने वालों की देखभाल और पुनर्वास पर अब होगा ध्यान।
डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार का नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान, ऑपरेशन तूफान, केंद्र सरकार की इसी तरह की पहल नशा मुक्त भारत के साथ मिलकर काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा करने का सुझाव दिया था।
चेन्निथला ने कहा कि केंद्र की इस पहल से असहमत होने की कोई वजह नहीं है और राज्य सरकार इसमें शामिल होगी। उन्होंने बताया कि शाह ने राज्य के नशा-विरोधी अभियान की सफलताओं की तारीफ की और दोनों को एक साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया।
अमित शाह ने सभी समुदायों को साथ लाने का दिया था सुझाव
उन्होंने कहा कि शाह ने नशीले पदार्थों के खिलाफ इस लड़ाई में सभी समुदायों को साथ लाने का भी सुझाव दिया था।
मंत्री ने बताया कि राज्य में पुलिस भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त कर रही है और आपरेशन तूफान को आम जनता का व्यापक समर्थन मिला है। अब यह अभियान अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें नशा करने वालों की देखभाल और पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) पर ध्यान दिया जाएगा।