डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अभियान के तहत एक बड़े ड्रग सिंडिकेट के भारतीय केंद्र को ध्वस्त कर दिया है।

इस कार्रवाई के से एक ऐसा नेटवर्क बंद हो गया है, जिसके जरिए अमेरिका की सड़कों पर जानलेवा ओपिओइड और साइकोट्रोपिक नशीली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी।

ऑपरेशन 'मॉनसून थंडर' के तहत गिरफ्तारी

मॉनसून थंडर नाम के इस विशेष ऑपरेशन के तहत NCB की टीमों ने 4 नवंबर और 13 नवंबर को हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ सहित देश के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की।

इस दौरान इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े छह मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि यह सिंडिकेट सीमा पार से काम करते हुए पूरे अमेरिका में खरीदारों को प्रतिबंधित दवाएं पहुंचा रहा था।

🇮🇳 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗢𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥 🇮🇳🤝🇺🇸 🔷 NCB India, in close coordination with the US DEA, has successfully busted the Indian module of a transnational drug trafficking network facilitating the supply of psychotropic and opioid drugs within the United States. 🔷 The network operated through digital platforms, including Telegram and WhatsApp, with Google Sheets used for managing orders. Postal channels, including drop-shipping consignments, were exploited for deliveries, while digital payments, cryptocurrency and hawala networks were used for financial transactions. 🔷 Key Operational Outcomes: ✅ 6 persons arrested across 4 Indian cities ✅ Approximately 3,000 parcels involving nearly 500 thousand tablets identified which were shipped within USA ✅ Data relating to over 59,000 US subjects shared with US DEA ✅ 2 live consignments intercepted by US DEA 🔷 The operation underscores the strength of India–US law enforcement cooperation and the commitment of both agencies to dismantling transnational drug trafficking networks. Further investigation is underway to identify the masterminds, dropshipers , trace financial proceeds and establish wider international linkages. 📌 NCB India remains committed to combating drug trafficking through intelligence-led enforcement and strong international partnerships. #NCB #OperationMonsoonThunder #NCBIndia #DEA #IndiaUSCooperation #DrugFreeIndia @HMOIndia @dg_ncb @PIBHomeAffairs @MEAIndia @ONDCP @MIB_India @USAndIndia @IndianEmbassyUS @DEAHQ — NCB INDIA (@narcoticsbureau) November 20, 2026 चार साल में 5 लाख नशीली दवाओं की तस्करी जांच के दौरान जब्त किए गए डिजिटल रिकॉर्ड और सबूतों से बड़े पैमाने पर तस्करी का खुलासा हुआ। जांच के दौरान पता चला कि जून 2022 से नवंबर 2026 के बीच इस गिरोह ने अमेरिका में लगभग 3000 पार्सल भेजे, जिनमें करीब 5 लाख प्रतिबंधित गोलियां शामिल थीं। NCB ने अमेरिका भेजी जाने वाली 1,500 से अधिक गोलियों की कई खेपों (कंसाइनमेंट) को ट्रैक किया और इसका इनपुट अमेरिकी एजेंसी DEA के साथ साझा किया, जिसके बाद DEA ने अमेरिका में दो बड़ी खेपों को जब्त कर लिया।

टेलीग्राम-व्हाट्सएप से ऑर्डर जांचकर्ताओं ने पाया कि भारत में बैठे लोग टेलीग्राम, स्काइप और व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर लेते थे। वहीं, अमेरिका में मौजूद उनके साथी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस (USPS) सहित विभिन्न डाक और डिलीवरी नेटवर्क के जरिए इन सामानों को आगे भेजते थे। खरीदारों और भेजी गई खेपों की जानकारी गूगल शीट जैसे साझा डिजिटल रिकॉर्ड में रखी जाती थी। अधिकारियों को 59,000 से अधिक ग्राहकों का एक बड़ा डेटाबेस मिला है। इसमें लेनदेन का इतिहास, पुरानी शिपमेंट की जानकारी, डिलीवरी पते, USPS ट्रैकिंग आईडी और दवाओं के प्रकार शामिल हैं। इस डेटाबेस को DEA को सौंप दिया गया है, ताकि वे अमेरिकी खरीदारों और ड्रॉप-शिपरों के खिलाफ अपनी जांच और कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें।