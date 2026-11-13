व्यापार युद्ध जीत चुका चीन क्या अब AI की जंग भी जीतेगा? जानिए इस प्रतिस्पर्धा में कैसे फिट बैठते हैं एनवीडिया और हुआंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में वर्चस्व कायम करने की लड़ाई अब केवल तकनीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अमेरिका और चीन के बीच एक बड़े भू-राजनीतिक संघर्ष में बदल चुकी है।

दुनिया की सबसे बड़ी महंगी चिप कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के इस्तीफे और चीनी जासूसी विवाद ने इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा को हवा दे दी है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह चीन ने वैश्विक व्यापार में अपना दबदबा बनाया है, क्या चीन अब AI वॉर में भी अमेरिका को पछाड़ने की स्थिति में आ गया है? क्या चीन ने ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) जीत लिया है?

व्यापार में एक ट्रिलियन डॉलर का दबदबा 2026 लगातार दूसरा ऐसा साल बनने जा रहा है जब चीन का ट्रेड सरप्लस 1 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार करेगा। आज का चीन दशकों पुराना सस्ता कारखाना नहीं रहा, बल्कि वह अत्यधुनिक तकनीकों और विनिर्माण को नियंत्रित कर रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में अमेरिका और यूरोप की दिग्गज कंपनियां पिछड़ती दिख रही हैं।

AI के क्षेत्र में भी चीन की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता कार्नेगी चाइना और लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्टों के अनुसार AI के कुशल कार्यबल के मामले में चीन अमेरिका के बेहद करीब पहुंच गया है। जनवरी 2025 में चीन के ओपन सोर्स रीजनिंग मॉडल डीपसीक-R1 ने दुनिया को चौंकाते हुए चीन को शीर्ष अमेरिकी AI डेवलपर्स के समकक्ष ला खड़ा किया था। हालांकि मानव संसाधन को छोड़कर AI के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिका की बढ़त अभी भी बरकरार है।

एनवीडिया, जेनसेन हुआंग विवाद और एडवांस्ड चिप्स की जरूरत चीन की सबसे बड़ी कमजोरी अत्याधुनिक AI चिप्स और GPU की उपलब्धता है। व्यापार आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलते हैं कि चीन अब भी GPU और उससे जुड़े उत्पादों के आयात पर निर्भर है। यहीं एनवीडिया की भूमिका सबसे अहम हो जाती है।

अमेरिका के कई रणनीतिक विश्लेषक जेनसेन हुआंग को संदेह की नजर से देखते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चीन को चिप्स बेचने पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की वकालत की थी। हालिया विवाहेतर संबंधों और एलिस हुआंग के कथित चीनी जासूस होने के आरोपों के बीच गुरुवार को जेनसेन हुआंग ने CEO पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, चीन ने इस विवाद को तवज्जो न देते हुए जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया है।

दोनों महाशक्ति सप्लाई बाधित करने पर कर रही काम AI की इस दौड़ में दोनों महाशक्तियां एक-दूसरे की सप्लाई चेन को बाधित करने की रणनीति पर काम कर रही है। अमेरिका चीन को अत्याधुनिक चिप्स/GPU तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन अमेरिका को 'रेयर अर्थ मिनरल्स' (दुर्लभ खनिज) की आपूर्ति सीमित कर रहा है।

दोनों पक्षों को शायद पता है कि लंबे समय में इन बाधाओं का कोई खास असर नहीं रहेगा, लेकिन वे चाहते हैं कि इन बाधाओं के बेअसर होने से पहले ही वे इस चुनौती से पार पा लें। अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों का तोड़ निकालते हुए मई 2026 में हुआवेई ने चिप डिजाइन करने की एक नई तकनीक पेश की। इसमें ट्रांजिस्टर का आकार छोटा किए बिना उनकी सघनता बढ़ाई जा सकती है। लोवी इंस्टीट्यूट के अनुसार, इस तकनीक के बल पर हुआवेई 2031 तक ऐसी चिप्स बना सकेगा जो ताइवान की कंपनी TSMC के 2028 के लक्ष्य के बराबर होंगी, वह भी बिना उन प्रतिबंधित लिथोग्राफी मशीनों के, जिन पर अमेरिका ने रोक लगा रखी है।

लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह कोशिश सफल रहती है, तो इससे अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल (निर्यात नियंत्रण) का असर काफी कम हो सकता है। दूसरी ओर, अमेरिका ने दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका गठबंधन की शुरुआत की, जिससे उसे रेयर अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ खनिज) आसानी से मिल सकेंगे। इसके जवाब में बीजिंग ने इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन का गठन किया।