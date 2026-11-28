जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। परिसीमन के तहत बढ़ने वाली 50 प्रतिशत सीटों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 की गई है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है, जहां 50 प्रतिशत सीटें बढ़ने के बाद यह 500 की सीमा पार कर जाएगा और कुल संख्या 605 हो जाएगी। हालांकि, यह परिसीमन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 2029 लोकसभा चुनाव से लागू होगा।

उत्तर प्रदेश के 2031 के चुनावों में होगा लागू ऐसे में उत्तर प्रदेश में यह प्रविधान 2031 चुनाव से लागू होगा क्योंकि संविधान में ही प्रविधान है कि आरक्षण विधानसभा भंग होने के बाद लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट कर जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में बिना विभाजन विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ महिला आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। शाह ने इसे सुशासन और जनभागीदारी के लिए अहम बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से इसके समर्थन की अपील की है।

दरअसल, लोकसभा में 37 सदस्यों के साथ आइएनडीआइए गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल सपा परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है। अमित शाह के संशोधन विधेयक के समर्थन की अपील को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।