डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार परिसीमन विधेयक को संसद में पेश करके पास कराने की तैयारी में है। सरकार ने इस विधेयक को कानून बनाने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन हासिल किया है। वहीं कांग्रेस अभी भी इस विधेयक के विपक्ष में है।

परिसीमन पर चल रही चर्चाओं के बीच एक शब्द सामने आया है- 'जेरीमेंडरिंग (Gerrymandering)'। आखिर इस शब्द का क्या अर्थ है और विपक्ष की परिसीमन को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या है, आइए जानते हैं। क्या है 'जेरीमेंडरिंग' शब्द का मतलब? केंद्र सरकार जब परिसीमन विधेयक को कानून बनाने की तैयारी कर रही है, तो विपक्षी दलों ने चेतावनी दी है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी मुकाबले को बीजेपी के पक्ष में मोड़ सकता है। इस चिंता को एक नाम दिया गया है - 'जेरीमेंडरिंग'।

'जेरीमेंडरिंग' शब्द का मतलब है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुनावी सीमाओं में हेरफेर करना। आसान शब्दों में कहें तो, 'जेरीमेंडरिंग' निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह से तय करने की एक प्रक्रिया है, जिससे किसी एक राजनीतिक दल को इतनी सीटें जीतने में मदद मिले, जितनी उसे मतदाताओं के बीच अपने वास्तविक समर्थन के आधार पर शायद नहीं मिल पातीं। ऐसा मुख्य रूप से दो तरीकों से हो सकता है।

पहला तरीका है 'पैकिंग' (Packing) - इसमें विपक्षी दल का समर्थन करने वाले मतदाताओं को कुछ ही निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। इससे वह विपक्षी दल उन सीटों पर तो बड़े अंतर से जीत जाता है, लेकिन आसपास के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उसका प्रभाव कम हो जाता है।

दूसरा तरीका है 'क्रैकिंग' (Cracking) - इसमें मतदाताओं के एक समूह को कई निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह बांट दिया जाता है कि वे हर जगह अल्पसंख्यक (minority) बन जाएं। इससे उनके लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों ही मामलों में, मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। फायदा इस बात से मिलता है कि मतदाताओं को भौगोलिक रूप से किस तरह समूहों में बांटा गया है। इसलिए, कोई पार्टी अपने कुल वोट शेयर में बड़ी बढ़ोतरी किए बिना भी सीटों का बड़ा हिस्सा जीत सकती है। कहां से आया ये शब्द? 'जेरीमेंडरिंग' शब्द की उत्पत्ति 1812 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यह मैसाचुसेट्स के गवर्नर एलब्रिज गेरी (Elbridge Gerry) के नाम और 'सैलामैंडर' (एक प्रकार की छिपकली) शब्द को मिलाकर बना है।

एलब्रिज गेरी ने एक ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य के सीनेट चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह से फिर से तय किया गया कि इससे उनकी 'डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन पार्टी' को फायदा हो। 26 मार्च 1812 को 'बोस्टन गजट' अखबार में छपे एक कार्टून में, अजीब आकार वाले चुनावी क्षेत्रों में से एक की तुलना 'सैलामैंडर' से की गई थी। यहीं से 'गेरी-मेंडर' (Gerry-mander) शब्द का जन्म हुआ। कहा जाता है कि गेरी को खुद यह प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वे अगला चुनाव हार गए। हालांकि, उनकी पार्टी का विधायिका पर नियंत्रण बना रहा। तब से, चुनावी सीमाओं में बदलाव को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाने लगा है। कौन तय करता है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं ? 'परिसीमन आयोग' (Delimitation Commission) नामक एक उच्च-स्तरीय निकाय को यह काम सौंपा जाता है। भारत में, 'परिसीमन आयोग अधिनियम' (Delimitation Commission Acts) के तहत अब तक चार बार ऐसे आयोग गठित किए गए हैं- 1952, 1963, 1973 और 2002 में। आयोग के आदेशों को कानून के समान दर्जा प्राप्त होता है और उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये राष्ट्रपति द्वारा तय की गई तारीख से लागू होते हैं। इनकी प्रतियां संसद और संबंधित राज्य विधानसभाओं के सामने रखी जाती हैं, लेकिन ये सदन इन आदेशों में कोई बदलाव नहीं कर सकते। इस वजह से, आयोग का गठन, उसकी स्वतंत्रता और काम करने का तरीका मौजूदा बहस में अहम हो जाता है। विपक्ष चाहता है कि उसे भरोसा दिलाया जाए कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष होगी और चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह नहीं तय की जाएंगी जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिले। चुनावी नक्शे में हेरफेर से चुनाव हारने का डर यह चिंता सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि हर राज्य से कितने सांसद संसद में जाएंगे। भले ही राज्यों के पास लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या बनी रहे, लेकिन उनके भीतर सीमाओं को फिर से तय करने से यह बदल सकता है कि कौन से मतदाता एक साथ रखे गए हैं।

इससे किसी दल के मजबूत गढ़ कमजोर हो सकते हैं और अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। विपक्ष को डर है कि इससे सत्ताधारी दल को बिना एक भी वोट बदले या मतदाता सूची से किसी का नाम हटाए, फायदा मिल सकता है।