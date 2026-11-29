'समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं', परिसीमन पर स्टालिन अपने रुख पर कायम; INDI गठबंधन की पहल नाकाम
DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने INDI गठबंधन के विरोध के बावजूद संशोधित परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के अपनी पार्टी के फैसले का बचाव किया।
HighLights
स्टालिन ने संशोधित परिसीमन विधेयक के समर्थन का बचाव किया।
INDI गठबंधन ने स्टालिन से विधेयक का विरोध करने को कहा।
स्टालिन ने तमिलनाडु के हितों को प्राथमिकता बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने अपने फैसले से राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने केंद्र सरकार के संशोधित परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के अपनी पार्टी के फैसले का बचाव किया।
इससे पहले उन्होंने INDI गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी।
INDI गठबंधन ने स्टालिन से विधेयक का विरोध करने को कहा
इन नेताओं ने स्टालिन से विधेयक का विरोध करने को कहा था, लेकिन स्टालिन ने साफ कहा कि अगर यह विधेयक खारिज हो जाता है, तो तमिलनाडु के पास वे सीमित सुरक्षा उपाय भी नहीं बचेंगे, जो संशोधित प्रस्ताव के तहत राज्य को मिल रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने राज्य की संसदीय हिस्सेदारी की रक्षा के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया है।
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, स्टालिन ने कहा, 'हमारा रुख यह है कि अगर परिसीमन विधेयक खारिज हो जाता है, तो तमिलनाडु को मिलने वाली न्यूनतम सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी।'
कांग्रेस ने कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया: DMK प्रमुख
उन्होंने आगे कहा, 'हमारे लिए तमिलनाडु सबसे पहले है। परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है; कांग्रेस के नेतृत्व वाले दलों ने कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया है।'
बैठक के बाद, DMK की IT विंग ने दोहराया कि पार्टी 'निष्पक्ष परिसीमन' की मांग पर कायम है और विधेयक का समर्थन करने के अपने कारण भी बताए।
पार्टी का कहना है कि उसका यह फैसला तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है, और इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी ने निष्पक्ष परिसीमन की जरूरत को लेकर अपना रुख बदल लिया है।
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