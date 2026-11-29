डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने अपने फैसले से राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने केंद्र सरकार के संशोधित परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के अपनी पार्टी के फैसले का बचाव किया।

इससे पहले उन्होंने INDI गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी।

INDI गठबंधन ने स्टालिन से विधेयक का विरोध करने को कहा

इन नेताओं ने स्टालिन से विधेयक का विरोध करने को कहा था, लेकिन स्टालिन ने साफ कहा कि अगर यह विधेयक खारिज हो जाता है, तो तमिलनाडु के पास वे सीमित सुरक्षा उपाय भी नहीं बचेंगे, जो संशोधित प्रस्ताव के तहत राज्य को मिल रहे हैं।