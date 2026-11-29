डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को चेन्नई में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से महत्वपूर्ण मुलाकात की।

यह बैठक अलवरपेट स्थित स्टालिन के आवास पर हुई। इसका मुख्य उद्देश्य स्टालिन को केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) से अपनी पार्टी का समर्थन वापस लेने के लिए मनाना बताया जा रहा है। DMK द्वारा इस विधेयक का समर्थन करने की घोषणा के महज एक दिन बाद हुई इस मुलाकात ने दोनों दलों के बीच बढ़ते मतभेदों को और उजागर कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस इस प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के खिलाफ जोरदार अभियान चला रही है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं।

विपक्षी नेताओं ने स्टालिन से मुलाकात की स्टालिन ने अपने आवास पर सभी नेताओं का स्वागत किया। DMK की ओर से वहां पार्टी की युवा शाखा के सचिव उदयनिधि स्टालिन, वरिष्ठ नेता कनिमोझी, दयानिधि मारन और कई सांसद मौजूद थे।

यह बातचीत ऐसे समय पर हुई जब परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और DMK के बीच सार्वजनिक रूप से असहमति चल रही थी। राहुल गांधी ने बार-बार आरोप लगाया है कि BJP और RSS प्रस्तावित बदलावों का इस्तेमाल भारत के चुनावी नक्शे को अपने फायदे के हिसाब से बदलने के लिए करना चाहते हैं।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की स्टालिन के साथ बैठक से कुछ घंटे पहले DMK अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी तमिलनाडु के प्रति अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने राहुल गांधी की अपील का जवाब देते हुए राज्य के इतिहास और लोककथाओं के दो पात्रों का जिक्र किया।

राहुल को 'भाई' कहकर संबोधित करते हुए, स्टालिन ने कहा कि DMK के राजनीतिक फैसले हमेशा मुख्य रूप से तमिलनाडु और वहां के लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य के हितों या राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी।

हम इस रास्ते पर कोई समझौता नहीं करेंगे: स्टालिन स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 'हम इस रास्ते पर कोई समझौता नहीं करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इतिहास हमें 'कट्टाबोम्मन' के रूप में याद रखेगा, न कि 'एट्टाप्पन' के रूप में।'

यहां जिक्र 18वीं सदी के तमिल सरदार वीरपांडिया कट्टाबोम्मन का हो रहा है, जिन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने और औपनिवेशिक ताकतों द्वारा पकड़े जाने के बाद फांसी दिए जाने के लिए याद किया जाता है। इसके विपरीत तमिल राजनीति में 'एट्टाप्पन' शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिस पर विश्वासघात का आरोप हो।

उन्होंने संविधान और संघीय सिद्धांतों की रक्षा में DMK के ऐतिहासिक योगदान को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद भी दिया, लेकिन साथ ही दोहराया कि पार्टी के फैसले आगे भी तमिलनाडु और तमिल लोगों के हितों के आधार पर ही लिए जाएंगे।