'अपना काम करता रहूंगा', गडकरी ने राजनीति छोड़ने की मीडिया रिपोर्ट को बताया 'फर्जी'
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति से संन्यास लेने की मीडिया रिपोर्टों को 'फर्जी' बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने ...और पढ़ें
HighLights
नितिन गडकरी ने राजनीति से संन्यास की खबरों को नकारा।
उन्होंने मीडिया रिपोर्टों को 'फर्जी' और निराधार बताया।
कहा, उनके बयान को संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किया गया।
डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति से संन्यास लेने की मीडिया रिपोर्टों को 'फर्जी' बताकर खारिज कर दिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पहले दिए गए बयानों को संदर्भ से हटकर पेश किया गया। शनिवार को 17वें 'एग्रोविजन' कृषि प्रदर्शनी की घोषणा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूंगा।
'अभी सन्यास लेने की तैयारी नहीं'
उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने बस इतना कहा था कि अब युवाओं को आगे आना चाहिए। कई मीडिया संस्थानों और इंटरनेट मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इन टिप्पणियों का यह अर्थ निकाला कि वह सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं।