'अपना काम करता रहूंगा', गडकरी ने राजनीति छोड़ने की मीडिया रिपोर्ट को बताया 'फर्जी'

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति से संन्यास लेने की मीडिया रिपोर्टों को 'फर्जी' बताकर खारिज कर दिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पहले दिए गए बयानों को संदर्भ से हटकर पेश किया गया। शनिवार को 17वें 'एग्रोविजन' कृषि प्रदर्शनी की घोषणा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूंगा।