हैदराबाद की NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, मानव तस्करी मामले में 8 बांग्लादेशियों समेत 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। एनआईए की विशेष अदालत ने 2019 के एक बड़े मानव तस्करी के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साल 2019 के एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में 8 बांग्लादेशी नागरिकों समेत कुल 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने यह सख्त फैसला 17 सितंबर 2026 को सुनाया। कोर्ट के इस कदम को सरहद पार से होने वाले संगठित अपराधों और इंसानों की तस्करी पर कड़ा प्रहार है।

क्या था 2019 का मामला? यह गंभीर मामला साल 2019 में सामने आया था। इसमें मुख्य रूप से बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी की गई थी। जांच में यह बात साबित हुई कि इन पीड़ित महिलाओं को अवैध तरीके से सीमा पार कराकर भारत लाया गया था, जिसके बाद उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति के काले धंधे में धकेल दिया गया।