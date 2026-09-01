NHAI की 26 परियोजनाओं पर खतरा, ठेकेदारों ने कैसे बदला AI का डेटा? लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की भी होगी जांच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। यह विडंबना ही है कि दुनिया भर में सफल ऑटोमेटेड एंड इंटेलीजेंट मशीन-एडेड कंस्ट्रक्शन (एआइ-एमसी) तकनीक को भारत में भी नेशनल हाईवे के निर्माण में लागू करने के लिए जिस लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को पायलट प्रोजेक्ट के लिए रूप में चुना गया, वहीं एआइ के साथ आंखमिचौनी हो गई।

चूंकि, इस तकनीक की सफलता पर कहीं भी सवाल नहीं उठे, इसलिए यह भी जांच के दायरे में है कि आखिर ठेकेदार फर्म पीएनसी इन्फ्राटेक ने इस तकनीक का कितना और कहां-कहां प्रयोग किया। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर सामने आई खामियों ने उन 26 परियोजनाओं के लिए भी समय रहते अलार्म बजा दिया, जिन पर लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की तरह ही एआइ-एमसी के उपयोग का निर्णय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लिया था।

ठेकेदारों की चाल में फंस गया AI लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पीएनसी इन्फ्राटेक ने 2022-23 में शुरू किया। तब केंद्र सरकार ने एआइ-एमसी तकनीक को भारत में भी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में उपयोग करने के लिए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना।

एनएचएआइ के अधिकारियों के अनुसार, पीएनसी को भी हर लेयर बिछाने में इसी तकनीक का प्रयोग करना था। चूंकि, तकनीक हर देश में सफल रही है, इसलिए माना जा रहा था कि यह सफल ही रहेगी, इसलिए 2025 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर के अन्य 26 हाईवे प्रोजेक्ट में भी इस तकनीक के प्रयोग का आदेश जारी कर दिया।

इसके पीछे तर्क था कि परियोजना समय से पूरी होगी, मिट्टी की सतह का कंप्रेशन मानकों के अनुरूप होगा और किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी न होने के कारण परियोजनाओं की गुणवत्ता उच्च स्तर की होगी। अभी इन प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की खामियाें ने परत खोल कर दी कि ठेकेदार फर्म पीएनसी ने एआइ-एमसी जैसी तकनीक से भी आंखमिचौनी कर डाली। आखिर ऐसा हुआ कैसे? एनएचएआइ के अधिकारी भी सकते में हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विशेषज्ञ सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं तो इसकी भी पड़ताल करेंगे कि इस एक्सप्रेसवे पर एआइ-एमसी पर तकनीक का कितना इस्तेमाल किया गया? डेटा कितना शेयर किया गया? क्या डेटा में कोई मानव हस्तक्षेप संभव है? साथ ही निगरानी में कहां कमी रह गई?