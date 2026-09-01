OBC आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं? क्रीमी लेयर स्टेटस पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर स्टेटस पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
HighLights
केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट माता-पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर पर सुनवाई करेगा।
OBC आरक्षण के लाभ पर महत्वपूर्ण फैसला अपेक्षित है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर स्टेटस को लेकर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आज मंगलवार, 1 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।
केंद्र सरकार की तरफ से दायर याचिका में कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत OBC उम्मीदवारों के बीच क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता-पिता की आय को ही एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता।
OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर स्टेटस तय करने के नियमों पर सुनवाई
कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि किसी उम्मीदवार को OBC आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं, यह तय करते समय आय/संपत्ति की जांच के साथ-साथ माता-पिता की नौकरी के स्टेटस और कैटेगरी पर भी विचार किया जाना चाहिए।
वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट के ही इस फैसले को चुनौती दी है। यह मामला क्रीमी लेयर तय करने के मानदंडों से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि OBC क्रीमी लेयर स्टेटस में आने वाले लोगों के नाम किस आधार पर तय किए जाएंगे। क्या इसके लिए माता-पिता की आय को ही एकमात्र आधार माना जाएगा या इसके लिए अलग पैमाने और नियम बनाए जाएंगे।
क्या है OBC क्रीमी लेयर स्टेटस?
क्रीमी लेयर के तहत OBC के उन अपेक्षाकृत संपन्न वर्गों की पहचान की जाती है जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत मिलने वाले आरक्षण को दो कैटेगरी में बांटा गया है- नॉन-क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर।
इन दोनों कैटेगरी में मुख्य अंतर यह है कि OBC नॉन-क्रीमी लेयर नौकरी और शिक्षा में सरकारी आरक्षण के फायदों के लिए योग्य होती है, जबकि OBC क्रीमी लेयर नहीं।
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