OBC आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं? क्रीमी लेयर स्टेटस पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर स्टेटस को लेकर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आज मंगलवार, 1 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

केंद्र सरकार की तरफ से दायर याचिका में कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत OBC उम्मीदवारों के बीच क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता-पिता की आय को ही एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता।

OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर स्टेटस तय करने के नियमों पर सुनवाई कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि किसी उम्मीदवार को OBC आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं, यह तय करते समय आय/संपत्ति की जांच के साथ-साथ माता-पिता की नौकरी के स्टेटस और कैटेगरी पर भी विचार किया जाना चाहिए।

वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट के ही इस फैसले को चुनौती दी है। यह मामला क्रीमी लेयर तय करने के मानदंडों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि OBC क्रीमी लेयर स्टेटस में आने वाले लोगों के नाम किस आधार पर तय किए जाएंगे। क्या इसके लिए माता-पिता की आय को ही एकमात्र आधार माना जाएगा या इसके लिए अलग पैमाने और नियम बनाए जाएंगे।