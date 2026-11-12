टूट गया इंदौर का रिकॉर्ड, नवी मुंबई बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर, किस नंबर पर सूरत और विजयवाड़ा?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश की स्वच्छता रैंकिंग में अब नवी मुंबई नया चैंपियन बनकर उभरा है। लंबे समय से इंदौर का दबदबा खत्म करते हुए नवी मुंबई ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ के नतीजों में सूरत ने दूसरा और विजयवाड़ा ने तीसरा स्थान हासिल किया।

वहीं रीवा को सबसे स्वच्छ रिवरफ्रंट शहर और रुद्रपुर को सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर चुना गया। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने भी अपना जलवा दिखाया।

आखिर कैसे नवी मुंबई ने इंदौर की बादशाहत तोड़ी? इस साल, इंदौर (जो लगातार आठ वर्षों तक सबसे स्वच्छ शहर रहा था) को एक अलग श्रेणी में रखा गया। नई शुरू की गई 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के तहत, इंदौर ने अपने सहयोगी शहर देपालपुर के साथ मिलकर 'मेंटर सिटी' (मार्गदर्शक शहर) श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया।

इस श्रेणी में, अहमदाबाद ने अपने सहयोगी शहर साणंद के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि तिरुपति ने अपने सहयोगी शहर कुप्पम के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस सर्वेक्षण में 4,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने हिस्सा लिया। बिलासपुर और वाराणसी कौन से नंबर पर? मध्य प्रदेश का रीवा सबसे स्वच्छ रिवरफ्रंट (नदी किनारे वाले) शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा, जबकि बिलासपुर और वाराणसी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (HUA) के अनुसार, 'स्वच्छ तटीय शहर' (स्वच्छ कोस्टल टाउन) श्रेणी में पुरी ने पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद केरल का अलाप्पुझा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी रहे। केंद्र के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में रुद्रपुर सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर के रूप में उभरा, जबकि जम्मू ने इस श्रेणी में दूसरा और शोपियां ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण का विषय था, 'स्वच्छता की नई पहले - बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ'।

रैंकिंग में नई दिल्ली को भी मिली जगह मंत्रालय ने कहा कि 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने वास्तविक समय के जीपीएस-सक्षम निगरानी द्वारा समर्थित, देश भर में व्यापक ऑन-ग्राउंड मूल्यांकन किया। सबूत पेश करने से लेकर सत्यापन तक, मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी रही और हर चरण में कठोर गुणवत्ता जांच के अधीन रही। 50,000-3 लाख जनसंख्या श्रेणी में, मध्य प्रदेश के देवास और सागर क्रमशः सबसे स्वच्छ और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरे, जबकि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने दूसरा स्थान हासिल किया। ओडिशा का अस्का और गोवा का पणजी पहले और दूसरे रनर-अप रहे।

किन पैमानों पर दी गई रैंकिंग? मंत्रालय ने कहा कि स्वच्छ सर्वे 2024-25 और 2025-26 के बीच मुख्य स्वच्छता इंडिकेटर्स में मेंटी शहरों के परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। 'विजिबल क्लीनलीनेस' पैरामीटर में, मेंटी शहर पिछले साल के 48 परसेंट से बढ़कर लेटेस्ट एडिशन में 70 परसेंट हो गए हैं।