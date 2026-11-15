नेशनल हाईवे पर रिकॉर्ड टोल कलेक्शन, अक्टूबर में 6640 करोड़ के पार; FASTag और UPI से सबसे ज्यादा पेमेंट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हाईवे पर एक्सप्रेसवे पर अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड टोल कलेक्शन हुआ है। इस महीने टोल कलेक्शन 6,640 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। अब तक एक महीने में टोल कलेक्शन का ये सबसे बड़ा अमाउंट है।

टोल कलेक्शन की ये बढ़ोतरी देशभर के राजमार्ग नेटवर्क पर मजबूत आर्थिक गतिविधियों और वाहनों की आवाजाही में हुई बढ़ोतरी को दर्शाती है। पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा टोल कलेक्शन अक्टूबर 2026 में हुए टोल कलेक्शन की पिछले साल के अक्टूबर महीने से तुलना करें तो इस बार 16 प्रतिशत ज्यादा कलेक्शन हुआ है। अक्टूबर 2025 में 5,715 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन हुआ था।

इससे पहले, एक महीने में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन इस साल मई में हुआ था, जो 6,185 करोड़ रुपये था। अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा रुझानों को देखते हुए, इस साल कुल टोल कलेक्शन लगभग 74,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

UPI पेमेंट से आए 100 करोड़ रुपये टोल कलेक्शन के बढ़ने के साथ ही भुगतान के तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अक्टूबर 2025 में नकद (कैश) के जरिए 84 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था, जो अक्टूबर 2026 में घटकर मात्र 4 करोड़ रुपये रह गया।

वहीं, अक्टूबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ, जबकि अक्टूबर 2025 में इस माध्यम से कोई कलेक्शन नहीं हुआ था। ऑनलाइन पेमेंट पर जोर नकद लेनदेन में आई यह भारी गिरावट, राजमार्गों पर टोल शुल्क के भुगतान के लिए नकद के बजाय फास्टैग (FASTag) या UPI का उपयोग करने के सरकारी निर्देशों का परिणाम है।