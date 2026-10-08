'कंट्रोल उदय, कंट्रोल', नाना पाटेकर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। गोवा में अपने घर में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।

फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार को लोग बेहद की खास अंदाज में याद कर रहे हैं। नाना पाटेकर के निधन की खबर के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है।

नाना पाटेकर के मीम्स शेयर कर लोग दे रहे विदाई

वेलकम के उदय भाई से लेकर क्रांतिवीर के प्रताप को लोग भावुक विदाई दे रहे हैं। नाना पाटेकर की पॉपुलर फिल्मों के डायलॉग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।