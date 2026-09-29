मैसूर में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस की चपेट में आने से डेढ़ साल की बच्ची की मौके पर ही मौत

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के मैसूर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 1 साल 7 महीने की मासूम बच्ची की स्कूल वाहन के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब शास्त्री पब्लिक स्कूल का एक वाहन 4 साल के बच्चे को स्कूल से लेकर उसके घर छोड़ने पहुंचा था।

जब बच्चे की मां उसे वाहन से नीचे उतार रही थी, उसी दौरान वाहन अचानक आगे बढ़ गया। पास ही खड़ी 1 साल 7 महीने की बच्ची लतिक्षा वाहन की चपेट में आ गई। मौके पर ही तोड़ा दम वाहन का पहिया बच्ची के ऊपर से गुजर गया, जिससे गंभीर चोटें आने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने 42 वर्षीय आरोपी ड्राइवर सिद्धराजू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।