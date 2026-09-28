निचली अदालतों में जजों के 7,300 से ज्यादा पद खाली, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कमी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 3 अगस्त, 2026 तक भारत की जिला और निचली अदालतों में मंजूर किए गए जजों के पदों में से एक-चौथाई से ज्यादा पद खाली थे। इससे पता चलता है कि न्यायिक व्यवस्था के निचले स्तर पर जजों की भारी कमी है।

कानून और न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जिला और निचली अदालतों में मंजूर 30,868 पदों के मुकाबले 23,558 जज थे, जिससे 7,310 पद खाली रह गए। कर्नाटक में सबसे ज्यादा पद खाली आंकड़ों में शामिल राज्यों में कर्नाटक में खाली पदों की दर सबसे ज्यादा रही। राज्य में 1,640 न्यायिक पद खाली थे, जो इसकी मंजूर संख्या का 58% है। ज्यादा खाली पदों वाले अन्य राज्य कौन से? राज्य खाली पद प्रतिशत गुजरात 535 31% झारखंड 212 30% उत्तर प्रदेश 1,082 29% ओडिशा 329 27.8% अरुणाचल प्रदेश 14 26.4% छत्तीसगढ़ 177 26.1% आंध्र प्रदेश 174 23.5% तेलंगाना 145 23.4% पश्चिम बंगाल 230 20.8% यूपी में 1,000 से ज्यादा खाली पद आंकड़ों में दिखाए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश में दूसरे सबसे ज्यादा खाली पद हैं, जहां 1,082 पद खाली पड़े हैं। हालांकि, इसकी खाली पदों की दर मंजूर न्यायिक संख्या का 29% है। आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों की निचली न्यायिक व्यवस्थाओं में खाली पद एक बड़ी समस्या बने हुए हैं और चार्ट में शामिल सभी राज्यों में खाली पदों की दर 20% से ज्यादा है।