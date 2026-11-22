डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन गलियारे के कुल 508 किलोमीटर मार्ग में से सूरत-बिलिमोरा खंड पर रेलगाड़ियों को ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए तार (ओएचई) लगाने के बाद बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सुरक्षा और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी टीम की कड़ी निगरानी में छोटे-छोटे हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति का कार्य किया जाएगा।

रेलवे ने दी सुरक्षा संबंधी जानकारी

रेलवे ने जन-सुरक्षा संबंधी एक परामर्श भी जारी कर कहा कि इस मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों, यात्रियों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों या उपकरणों के पास न जाएं। उन्हें न छुएं और इस हिस्से के निकट कोई भी अनधिकृत काम न करें।