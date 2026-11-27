डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को लोकसभा की सीटों में सभी राज्यों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सीटों की यह संशोधित अधिकतम सीमा साल 2050 तक लागू रहेगी।

यह बड़ा फैसला 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले लिया गया है, जिसके दौरान सरकार द्वारा डिलिमिटेशन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक में बदलावों को पेश किए जाने की उम्मीद है। दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश लोकसभा सीटों में प्रस्तावित इस बढ़ोतरी को परिसीमन के कारण दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले असर को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करने के सरकारी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

इससे पहले आई खबरों में भी यह संकेत दिया गया था कि सरकार 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों की मौजूदा अंतर-राज्यीय हिस्सेदारी को बरकरार रखते हुए सभी राज्यों में सीटों को 50 प्रतिशत बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक दोपहर 1 बजे सेवा तीर्थ में बुलाई गई थी, जिसमें सभी मंत्रियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन की तैयारी सरकार उस पिछले कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। ये प्रस्तावित बदलाव अप्रैल में लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 के पारित न हो पाने के बाद लाए जा रहे हैं।