10 फीट लंबा रॉकेट, मोर्टार और करोड़ों की ड्रग्स बरामद; मणिपुर में सुरक्षाबलों का बड़ा अभियान

डिजिटल डेस्क, चूड़चंदपुर। मणिपुर के चूड़चंदपुर जिले में सुरक्षाबलों ने 10 फीट लंबा रॉकेट, चीन में बने चार मोर्टार और छह इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार को कांगवई उपमंडल के पी. जेलजांग गांव के पास जंगल में जिला पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाया था।

10 फीट लंबा रॉकेट बरामद

खुफिया सूचना पर चलाए गए इस अभियान के दौरान 82 एमएम के चार मोर्टार, करीब 10 फीट लंबा और 80 किलोग्राम वजनी रॉकेट, छह आइईडी और पांच चीनी हथगोले मिले। एक सीएमजी, पिस्तौल, दो एकनाली राइफल, 82 और 51 एमएम के 30 मोर्टार बम तथा 5.6 एमएम के पांच कारतूस बरामद हुए।