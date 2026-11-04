मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, विरोधी गुटों के बीच गोलीबारी में तीन उग्रवादी ढेर

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर के नोने जिले में बुधवार तड़के प्रतिद्वंद्वी उग्रवादी गुटों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। अधिकारियों के मुताबिक, इस मुठभेड़ में कम से कम तीन उग्रवादी मारे गए हैं।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि नागा-बहुल नोने जिले के खोपुम क्षेत्र स्थित ताओदाइजंग गांव में सुबह करीब 4 बजे अचानक भारी गोलीबारी शुरू हो गई।

यह मुठभेड़ अलग-अलग नागा उग्रवादी संगठनों के कैडरों के बीच होने का संदेह है, जिसमें ज़ेलियांग्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट और उसका विरोधी संगठन शामिल बताए जा रहे हैं।

महिलाओं ने आगे आकर की शांति की अपील

मुठभेड़ शांत होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घटनास्थल से मारे गए तीनों उग्रवादियों के शव बरामद किए। इलाके में भारी तनाव को देखते हुए स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।

घटना के तुरंत बाद आगे की हिंसा और खून-खराबे को रोकने के लिए स्थानीय लोग, विशेषकर महिलाएं, खुद मौके पर पहुंचीं। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए उग्रवादियों से गोलीबारी तुरंत बंद करने और शांति बनाए रखने की भावुक अपील की।

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