हादसा या हत्या? पिकअप-स्कूटर की टक्कर के पीछे निकला मोबाइल से जुड़ा खूनी विवाद

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के मंगलुरु में सोमवार को हुए एक जानलेवा हादसे में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। शुरू में जो घटना सड़क हादसा लग रही थी अब उसमें हत्या का एंगल सामने आ रहा है।

पुलिस की जांच से पता चला है कि यह घटना मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के बाद जानबूझकर की गई जवाबी कार्रवाई हो सकती है।

मंगलुरु में सड़क हादसे में हत्या का खुलासा

घटना सोमवार शाम बोलियार में एक पेट्रोल पंप के पास हुई। इसमें एक बोलेरो पिकअप गाड़ी ने पीछे से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराया। पिकअप गाड़ी भी खंभे से टकराई, जिससे खंभा टूट गया।

इस हादसे में दोपहिया वाहन पर सवार मोहम्मद अरफाज़ (22) और उसका दोस्त मोहम्मद अफराज़ की मौत हो गई। हालांकि शुरुआत में हालात देखकर यह एक सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन बाद में पुलिस की पूछताछ से इस टक्कर के पीछे की कहानी पता चली।

मोबाइल फोन विवाद के बाद टक्कर शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी हाफीज और दोपहिया वाहन पर सवार लोगों के बीच रंटाडका क्रॉस के पास एक मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था। यह फोन उनके एक दोस्त का था। इसके बाद विवाद हाथापाई में बदल गया। आशंका है कि पिकअप गाड़ी ने स्कूटर का पीछा किया और उसे टक्कर मार दी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है।