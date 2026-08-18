वंदे मातरम से पहले गाया जाए तमिल गीत, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में तमिल गीत 'तमिल थाई वाज़थु' गाने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया सर्कुलर में राज्य के गान को बाद के क्रम में रखने की बात नहीं कही गई है।

यह स्पष्टीकरण चेन्नई की रहने वाली अनन्या राधाकृष्णन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उन्होंने मांग की थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं कि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत 'तमिल थाई वाजथु' से हो।

तमिल गीत पर असमंजस याचिकाकर्ता का कहना था कि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल गाने से और खत्म राष्ट्रगान से करने की पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने 28 जनवरी के केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्कुलर को रद करने की मांग की थी, जिसके अनुसार सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत 'वंदे मातरम' से होनी चाहिए थी।

केंद्र की ओर से पेश वकील ने 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नए नोटिफिकेशन का ज़िक्र किया। यह साफ किया गया कि इस नोटिफिकेशन के तहत 'वंदे मातरम' और राष्ट्रगान को लगातार गाना जरूरी है, जिसमें 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान से पहले गाया जाना है।

केंद्र ने क्या कहा? केंद्र ने कोर्ट को यह भी बताया कि नोटिफिकेशन में राज्य के गानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और न ही इसमें यह तय किया गया है कि 'तमिल थाई वाज़थु' को सबसे आखिर में गाया जाना चाहिए।

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट में स्वतंत्रता दिवस पर ठीक यही क्रम अपनाया गया था, पहले 'तमिल थाई वाज़थु', उसके बाद 'वंदे मातरम' और फिर राष्ट्रगान। गानों के क्रम को लेकर विवाद गानों के क्रम को लेकर विवाद तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, जहां सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत पारंपरिक रूप से 'तमिल थाई वाज़थु' से होती रही है। यह मुद्दा तब और गरमा गया जब पूर्व गवर्नर आरएन रवि ने तमिलनाडु विधानसभा में अपने पारंपरिक संबोधन से पहले राष्ट्रगान बजाने पर जोर दिया; तत्कालीन डीएमके सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था। यह मुद्दा मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में फिर से उठा, जहां सबसे पहले 'वंदे मातरम' गाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, जबकि 'तमिल थाई वाज़थु' तीसरे नंबर पर बजाया गया। नई राज्य सरकार ने इसके लिए लोक भवन को जिम्मेदार ठहराया और बाद में कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सबसे पहले तमिल गान बजाया जाएगा। कहां से शुर हुआ विवाद? इस घटनाक्रम के कारण गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की मौजूदगी वाले यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोहों में भी तनाव पैदा हुआ। लोक भवन ने यह सुनिश्चित किया था कि 'तमिल थाई वाज़थु' से पहले 'वंदे मातरम' और राष्ट्रगान बजाया जाए।