क्या है थलापति का ऑफिस विवाद? सरकार के 100 दिन पूरे होते बीजेपी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नए कार्यालय में शिफ्ट होने की योजना पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का नए ऑफिस में शिफ्ट होने का प्लान एक बड़े राजनीतिक विवाद में फंस गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष ने TVK पर टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। विजय CM ऑफिस को फोर्ट सेंट जॉर्ज से चेन्नई में नमक्कल कविंजर मालिगई में शिफ्ट करना चाहते हैं।
खबरों के मुताबिक, निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। हाल ही में, सरकार ने शिफ्टिंग के लिए 5.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था। इसी को लेकर भ्रष्टाचार का पहला आरोप लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य शुरू होने के एक महीने बाद टेंडर जारी किया गया था।
बीजेपी नेता सी.आर. केशवन ने कहा, 'नई TVK सरकार ने सरकारी टेंडर प्रोसेस में पारदर्शिता लाने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन इसके ठीक उलट, आज एक प्रमुख अखबार की खबर में विजय के नए मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े टेंडर प्रोसेस में कई गड़बड़ियों का खुला आरोप लगाया गया है।
लेख में कहा गया है कि टेंडर का काम लगभग 5.5 करोड़ रुपये का है और टेंडर प्रोसेस में कई अनियमितताएं हुई हैं। TVK सरकार के सत्ता में आए अभी सिर्फ 100 दिन ही हुए हैं और सरकार अभी से ही जांच के दायरे में आ गई है।'
DMK ने भी लगाया आरोप
इस विवाद पर DMK विधायक EV वेलु ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'अपना ऑफिस बदलना उनकी निजी पसंद है। हम इसमें दखल नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री के ऑफिस बदलने से हम भी एक तरह से खुश हैं, क्योंकि वह बिल्डिंग कलैगनार करुणानिधि ने बनवाई थी।
लेकिन एक भारतीय अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि टेंडर में गड़बड़ियां हैं, और इसे ऑनलाइन भी जारी नहीं किया गया था। हम सरकार से इस पर सफाई चाहते हैं। आप टेंडर में पारदर्शिता की बात करते हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक, ऑफिस का काम शुरू होने के बाद टेंडर मंगाया गया।'
TVK ने विवाद पर ई सफाई
तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने इन आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा, 'ये खबरें झूठी हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'मुख्यमंत्री का मानना है कि जैसे उन्हें काम करने के लिए अच्छी जगह चाहिए, वैसे ही उनके साथ काम करने वाले बाकी लोगों को भी आरामदायक जगह मिलनी चाहिए।
उनके अधिकारी और कर्मचारी अभी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो 100 वर्ग फुट से भी कम है। इसीलिए हम उनके ऑफिस को कुछ समय के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं।
हमारे मुख्यमंत्री स्वभाव से ही बहुत सरल और मिलनसार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान, उन्हें किसी साधारण होटल या वैन में आराम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती।'
यह भी पढ़ें- नहीं होगा थलापति का तलाक, पत्नी संगीता ने वापस लिया केस
यह भी पढ़ें- सोने का सिक्का, सिल्क की साड़ी और लैपटॉप... थलापति सरकार के पहले बजट में लोगों को क्या-क्या मिला?