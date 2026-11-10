दीपावली की लंबी छुट्टियां... किन कंपनियों ने कर्मचारियों को उत्सव मनाने के लिए दिया भरपूर समय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस साल कई कंपनियों में दीपावली की खुशियां लंबी छुट्टियों के साथ आईं। इन संस्थानों ने त्योहार की सामान्य छुट्टियों से कहीं ज्यादा समय देते हुए अपने कर्मचारियों को तीन से नौ दिनों तक की छुट्टी दी।

छुट्टियों की यह विस्तारित अवधि इस बात पर बढ़ते जोर को दर्शाती है कि कर्मचारियों को अपने परिवारों के साथ जश्न मनाने, अपने गृहनगर जाने और काम से दूर रहकर खुद को तरोताजा करने का मौका मिले। इस तरह कर्मचारियों की त्योहारों की योजनाओं को एक अहम हिस्सा बनाया गया है।