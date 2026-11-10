दीपावली की लंबी छुट्टियां... किन कंपनियों ने कर्मचारियों को उत्सव मनाने के लिए दिया भरपूर समय
इस साल कई कंपनियों ने कर्मचारियों को 9 दिनों तक की लंबी दीपावली छुट्टियां दीं। यह पहल कर्मचारियों को परिवार ...और पढ़ें
HighLights
कंपनियों ने कर्मचारियों को 3 से 9 दिन की लंबी दीपावली छुट्टियां दीं।
यह पहल कर्मचारी कल्याण और परिवार के साथ उत्सव पर केंद्रित है।
एम्बेसी, कैशकरो, मिंत्रा जैसी कंपनियों ने लंबी छुट्टियां प्रदान कीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस साल कई कंपनियों में दीपावली की खुशियां लंबी छुट्टियों के साथ आईं। इन संस्थानों ने त्योहार की सामान्य छुट्टियों से कहीं ज्यादा समय देते हुए अपने कर्मचारियों को तीन से नौ दिनों तक की छुट्टी दी।
छुट्टियों की यह विस्तारित अवधि इस बात पर बढ़ते जोर को दर्शाती है कि कर्मचारियों को अपने परिवारों के साथ जश्न मनाने, अपने गृहनगर जाने और काम से दूर रहकर खुद को तरोताजा करने का मौका मिले। इस तरह कर्मचारियों की त्योहारों की योजनाओं को एक अहम हिस्सा बनाया गया है।
कौन सी कंपनी दे रही लंबी छुट्टियां
- रियल एस्टेट डेवलपर एम्बेसी ग्रुप अपने कर्मचारियों को 7 से 15 नवंबर तक नौ दिनों की छुट्टी दे रहा है। इसमें अलग-अलग टीमों और जगहों पर काम करने वाले लगभग 2000 कर्मचारी शामिल हैं।
- एम्बेसी ग्रुप की चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर मारिया राजेश ने कहा कि यह लंबी छुट्टी एक पुरानी परंपरा रही है। कंपनी की लोगों को प्राथमिकता देने वाली संस्कृति को दर्शाती है। साथ ही यह इस विश्वास को भी दिखाती है कि कर्मचारियों के पास अपने प्रियजनों के साथ जश्न मनाने के लिए पर्याप्त समय और जगह होनी चाहिए।
- इस बीच, कैशबैक और कूपन रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म कैशकरो अपने लगभग 320 कर्मचारियों को 6 नवंबर से 11 नवंबर तक लगातार छह दिनों की छुट्टी दे रहा है। कैशकरो की सह-संस्थापक स्वाति भार्गव के अनुसार, कंपनी हर साल ऐसा करती है। वे यह लंबी छुट्टी त्योहारी सेल के सीजन के बाद देते हैं, जो उनके कारोबार के सबसे व्यस्त समय में से एक होता है।
- भार्गव ने कहा, "इससे कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ समय बिताने, त्योहार मनाने और खुद को तरोताजा करने का मौका मिलता है। इससे वे नई ऊर्जा और फोकस के साथ काम पर वापस लौट पाते हैं।" कई टीम सदस्य अपनी छुट्टियों को बढ़ाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। वे पहले से तय छुट्टियों या वर्क-फ्रॉम-होम के जरिए अपने ब्रेक को अगले हफ्ते तक बढ़ा सकते हैं।
- फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा अपने बिग फैशन फेस्टिवल के खत्म होने के बाद 9 और 10 नवंबर को दो दिन की छुट्टी दे रहा है। मिंत्रा के सीएचआरओ गोविंदराज एमके ने कहा कि इन समारोहों का उद्देश्य त्योहारी सेल के व्यस्त समय के दौरान कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देना है। साथ ही उन्हें अपने प्रियजनों के साथ त्योहार का आनंद लेने का मौका देना भी है।
- मिंत्रा के बेनिफिट्स बोनान्जा में कर्मचारियों की भलाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत मुफ्त हेल्थ स्क्रीनिंग, मसाज सेशन और फाइनेंशियल वेलनेस सेशन जैसी पहल शामिल की गई हैं।
- विविध क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी एस्पेक्ट ग्लोबल में कर्मचारियों को 8 से 11 नवंबर तक चार दिनों की त्योहारी छुट्टी मिली। लगभग 2,300 कर्मचारियों वाले इस समूह ने अपने लोगों को यह सुविधा दी है कि वे इस छुट्टी को अपनी बची हुई छुट्टियों के साथ जोड़कर एक हफ्ते का लंबा ब्रेक ले सकें। हालांकि, इसके लिए काम की जरूरतों और मंजूरी का ध्यान रखना होगा।
- एस्पेक्ट ग्लोबल के ग्रुप चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर प्रवीण मेनन ने कहा, "हमारी कोशिश है कि कर्मचारियों को अपने परिवारों से फिर से जुड़ने, अपने गृहनगर जाने और परंपराओं को मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे तरोताजा होकर और नई ऊर्जा के साथ काम पर लौट सकें।"
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