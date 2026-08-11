लोकसभा में पास हुआ केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने वाला विधेयक, विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने संबंधी विधेयक लोकसभा ने मंगलवार को बिना किसी बहस के पारित कर दिया।

लोकसभा ने सदन में गतिरोध के बीच राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी बिना बहस पारित कर दिया।

इस दौरान विपक्ष के सदस्य दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की ज्यादती के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूद रहने की मांग को लेकर हंगामा करते रहे।

बिना चर्चा के विधेयक पारित

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा सोमवार को पेश किए गए 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' को नारेबाजी के बीच बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित किया गया।

केरल विधानसभा ने दो साल पहले प्रस्ताव पारित कर अनुरोध किया था कि राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाए। केरल सरकार ने जून 2024 में राज्य की विधानसभा द्वारा नाम बदलने के संबंध में पारित प्रस्ताव केंद्र को भेजा था।